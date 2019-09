Un'escursione per riscoprire l'arte di coltivare mais in montagna

Terzo appuntamento della rassegna Antiche Cultivar e biodiversità di interesse alimentare, programma di eventi alla scoperta di antiche varietà orticole e cerealicole tradizionali.



Ritrovo sabato 5 ottobre, ore 9.30, a Campigna per un percorso che porta a Poggio Palaio e Poderone.



Difficoltà E

Lunghezza 3,5 km

Dislivello 200 m in salita, 300 m in discesa.



Nel pomeriggio attività nella coltivazione dell'antico "Mais di Santa Sofia": raccolta e non solo... Possibilità di pranzo convenzionato presso l'Agriturismo Poderone su prenotazione.



ESCURSIONE GRATUITA, cena a pagamento, è necessaria la prenotazione.



Per info e prenotazioni:

Centro Visita di Santa di Santa Sofia: 0543 970249

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli: 0543 917912