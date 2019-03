"Makai", il progetto elettronico di Dario Tatoli

Torna a Forlì dopo quasi tre anni e ancora una volta al Diagonal Dario Tatoli con il suo progetto elettronico Makai. Il concerto si tiene mercoledì 13 alle 22.00.

Musicista, producer, sound designer e già membro della band indie pugliese dei Flowers or Razorwire, nel 2016 ha pubblicato il promettente EP "Hands" che ha fatto drizzare le antenne a INRI, la label torinese che ha lanciato tra gli altri Levante, Dardust, Ex Otago.

Il suo esordio su INRI, uscito nel 2018, si intitola "The Comfort Zone", un titolo ironico e fuorviante perché mai come in passato Makai esce da ogni comfort zone musicale per un pop elettronico levigato, elegante che veleggia tra fascinazioni techno europee e momenti sognanti e cantautorali.

"The Comfort Zone", come già "Hands", è un ponte ideale tra Nord Europa e Mar Mediterraneo. Mixato insieme a Matilde Davoli e Andrea Suriani che ne ha curato il mastering, è stato anticipato da due video presentati in anteprima su Rolling Stone e La Repubblica.

Ingresso gratuito.