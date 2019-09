Al Teatro Diego Fabbri "Mamma mia! Il musical"

"Sapete, una volta pare che qui ci fosse la fonte di Afrodite, la dea dell'Amore. E che chi ne beveva l'acqua trovasse il vero amore e la felicità completa". I ragazzi della Compagnia Teatrale Talitha Qum sono tornati e non vedono l'ora di accompagnarvi in un elettrizzante viaggio sull'isola di Kalokairi! Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Ettore: un sorriso per l’Africa. L'appuntamento si terrà domenica 13 ottobre alle 16.30 al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Per prenotare il biglietto è possibile mandare una mail a prevendite@filarmonicacm.it oppure telefonare Annalisa al numero 349 8084558.