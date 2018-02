"Mani in pasta", corso culinario con le "azdore" locali

"Le tradizioni non moriranno a S.Sofia." Con questo spirito è iniziato il corso di cucina base romagnola "Mani in Pasta", organizzato dalla Pro Loco di S.Sofia e dall'associazione culturale Sophia in Libris. Il corso é rivolto a giovani e meno giovani, volenterosi di apprendere le ricette di una volta e l'arte della sfoglia tirata al mattarello.

Grande successo per la prima lezione a base di tagliatelle, la cui replica (già sold out) ci sarà giovedì. Il corso proseguirá aumentando di volta in volta il livello di difficoltà: tortelli, strozzapreti, piadina, cappelletti, tortelli sulla lastra, e tanto altro ancora.

"Il punto di forza di questa iniziativa è l'incontro tra più generazioni - commenta Matteo Zanchini, segretario della Pro Loco - ed è anche un'ottima occasione per far uscire la gente di casa e passare del tempo insieme, imparando a conservare quella preziosa eredità che le nostre nonne ci hanno lasciato".

A fare da tutor, infatti, non ci sono rinomati chef, ma le signore santasofiesi, cosiddette "azdore", pronte a dedicare il loro tempo per insegnare a ragazzi e ragazze l'arte della pasta fresca romagnola.

"Un ringraziamento particolare - concludono gli organizzatori - va ai nostri fornitori locali, alle azdore nonché volontarie dell'associazione Pro Loco e Sophia in Libris, allo sponsor "Del Campo" del Gruppo Amadori per aver fornito grembiuli e cuffiette gratuitamente, e a tutta la cittadinanza che ha risposto in maniera più che positiva all'iniziativa".