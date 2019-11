"Mani in pasta": si tira la sfoglia in piazza

L'Associazione del Mercato delle Erbe, all'interno della piccola rassegna enogastronomica, torna protagonista con un evento a tema in programma sabato 23 novembre, dalle 10:30, in Piazza Cavour a Forlì.

Arriva "Mani in pasta" di Santa Sofia, un evento unico nel suo genere in cui tradizione e passione per il cibo locale si incontrano al Mercato. Viene eseguita una dimostrazione culinaria, dall'impasto fino al taglio: pasta sfoglia tirata a mano con mattarello per creare tagliatelle e tagliolini di pasta gialla e verde.