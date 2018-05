"Mansuetudo", in mostra le ultime opere del pittore Fabio Imperiale

La Galleria Artistica di Forlì ospita la mostra “Mansuetudo" a partire da venerdi 4 maggio alle ore 19.00, quando presso la Galleria Artistica di Forlì si terrà il Vernissage. L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabrina Marin, raccoglie le ultime opere del pittore romano Fabio Imperiale tutte dedicate alla figura femminile. Le opere resteranno in mostra fino al 19 maggio. Ingresso libero.

La mostra Mansuetudo di Fabio Imperiale s’inscrive nella pluralità di progetti culturali promossi da Carlo Lazzarini e Massimiliano Petrini di Artistica per l’anno 2018.

Artistica di Forlì, in via Lazzaretto 17, è il luogo ideale dove confluiscono artisti di ieri e di oggi e una pluralità di progetti in campo artistico.

