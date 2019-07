Manuela Racci ci porta a spasso con Dante dentro i versi della Divina Commedia

Mercoledì 24 luglio, alle ore 21.00, presso il chiostro del Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto (Galeata), è in programma l'ultimo incontro della rassegna “Luglio al chiostro”.



La protagonista della serata è Manuela Racci, studiosa di letteratura italiana, che indaga il tema "L'Amor che move il sole e l'altre stelle: a spasso con Dante dentro i versi della Divina Commedia".

Secondo la Racci la letteratura è per tutti e parla al cuore di tutti, ci saranno a volte parole che possono sembrare difficili, lontane, sconosciute, esse comunque arrivano ed entrano ugualmente a nutrire l'anima.

La Racci è autrice del libro "Caro amore ti scrivo...", in cui ha raccolto le lettere d'amore di grandi scrittori, poeti ed intellettuali italiani per intraprendere un viaggio dentro al pianeta Amore.

Durante le serata è possibile visitare le collezioni del Museo Mambrini.