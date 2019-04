Parte con Manuela Racci il ciclo di incontri "Idee in Corso"

Riprendono le attività proposte dall’associazione Idee In Corso che, dopo il “Flash Mop” e la prima assemblea dei soci, dà avvio al calendario dei nuovi appuntamenti ed attività che hanno come scopo principale quello di creare occasioni positive di aggregazione e di scambio di opinioni a tutto campo.

In quest’ottica si inserisce una piccola serie di appuntamenti letterari che animano Corso Mazzini. Ad aprire il ciclo di incontri, martedì 2 aprile, è la professoressa Manuela Racci che dialoga col pubblico presentando il volume “Caro amore ti scrivo…”.

L’appuntamento si tiene alle ore 19.30 da “Tinto Cafè”. I gestori del locale si sono ben volentieri resi disponibili ad ospitare l’aperitivo letterario, con la volontà di partecipare attivamente al processo di riqualificazione di Borgo San Pietro.

“Dentro lettere eterne, la forza ed il coraggio dell’Amore di Eloisa per il suo Abelardo, la purezza e la totalità del bene della Woolf per il caro marito, il tormento e la passione di Clizia per il suo Montale, l’amore fedele, assoluto e salvifico di Matilde per il suo Pablo”, racconta Manuela Liverani, referente del progetto e componente dell’Associazione Idee in Corso, che aggiunge: “Non si tratterà di un monologo ma di un vero e proprio dialogo condiviso, tanto che Agnese Foiera, Caterina Avellone, Sofia Galeotti e Lorenzo Saltutti leggeranno passi delle lettere d’amore tratti dal libro”.