Marc Augé agli 'Incontri con l'Autore'

Prende il via, giovedì 25 gennaio 2018 alle 17, all'auditorium Cariromagna di Forlì, la XXIII edizione della rassegna "Incontri con l'Autore".Il primo ospite sarà Marc Augé, uno dei più affermati studiosi di scienze sociali e di antropologia, noto al grande pubblico - in particolare - per aver coniato il concetto di "nonluogo" con il quale lo studioso definisce gli spazi non identittari di una comunità. A Forlì presenterà il suo ultimo saggio, “Momenti di felicità”, edito dalla Raffaello Cortina Editore, dedicato all piacere di incontrare un viso, un paesaggio, un libro, un film, una canzone, all’emozione del ritorno o della prima volta, ovvero a quelle impressioni fugaci, momenti di felicità concessi a tutti, indipendentemente da origini, cultura, sesso. Spesso arrivano improvvisi, in situazioni dove nulla sembrerebbe favorirli: nondimeno esistono e resistono, contro venti e maree, al punto di abitare stabilmente la nostra memoria. Marc Augé esplora questi momenti di felicità, mescolando riflessioni e ricordi personali, con un piccolo cammeo dedicato ai canti e sapori d’Italia, delizioso omaggio ai piaceri dei sensi che il nostro paese gli ha sempre offerto e offre a chiunque sappia intenderli come forma di autentica cultura. Ma lo sguardo dell’antropologo si fissa anche sull’oggi, sui momenti felici che oppongono resistenza all’epoca presente, all’inquietudine e all’angoscia: momenti “di felicità nonostante tutto”, perché nei periodi di incertezza avviene di norma che si vada in cerca di salvagenti.L'ingresso all'incontro è libero fino ad esaurimento posti.