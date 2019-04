Prima Marcia della Rosa Bianca in onore di Benedetta Bianchi Porro

Venerdì 12 aprile, ore 21, si celebra a Dovadola la 33esima Giornata mondiale della gioventù diocesana. Il tema di quest'anno è "Benedetta testimone di speranza cristiana". L'appuntamento è in piazza Cesare Battisti alle ore 20.15, da dove prende inizio, alle 21, la "1° marcia della Rosa Bianca": ricordando il fiore che sbocciò al momento della morte di Benedetta Bianchi Porro, che verrà beatificata a settembre, i giovani sono invitati a portare con sé una rosa che, arrivati in Badia, deporranno vicino alla tomba della Venerabile. A seguire la preghiera presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, dopodiché la celebrazione della giornata mondiale della gioventù continua con la visione del cortometraggio realizzato dai giovani, con la regia di Alessandro Quadretti, su un episodio della vita di Benedetta e con l'esibizione e la testimonianza dei Drum Theatre, intervistati da Rai2 lo scorso 28 marzo e selezionati dal programma Italia's Got Talent nel 2013.