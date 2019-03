Sabato 23 marzo, ore 15.30, in occasione dei “Sabati Romagnoli”, Marco Viroli e Gabriele Zelli presentano Fatti e misfatti a Forlì in Romagna.

“Questo è uno dei libri che nascono ineludibilmente, per la materia che raccolgono, per lo spirito che li muove, per il favore con il quale sono stati accolti i loro gemelli. Nasce infatti per chiudere una trilogia, dopo Fatti e misfatti del 2016 e Fatti e misfatti 2 del 2017, in una successione annuale che è indizio tra gli altri della passione con la quale Marco Viroli e Gabriele Zelli hanno inseguito pagine rare e affascinanti della storia di Forlì e della Romagna, cronache dimenticate, personaggi singolari, artisti ed avventurieri, cittadini di intemerata onestà e malfattori di impunita grandezza, e persino streghe scampate al rogo: una corsa attraverso secoli e territori diversi, ove passano Caterina Sforza e Lucrezia d’Este, la Segavecchia e l’acquedotto di Traiano, l’Uomo che cadde sulla terra e il sogno dell’Isola delle Rose… La virtù del libro è precisamente in questa varietà di temi, nello stile di fresca e vivace leggibilità, nell’amore per una città e per una terra che qui si racconta e si riconosce”.

In occasione dei “Sabati Romagnoli” che si terranno nel Salone d’Incontro di Palazzo Romagnoli, via Albicini 12 Forlì, ingresso ridotto al Museo (Euro 3.00).