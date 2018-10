Marco Viroli racconta le straordinarie vite delle nobili romagnole

Venerdì 26 ottobre alle 20 all’Hotel Globus City, il Lions Club Forlì Valle del Bidente incontra Marco Viroli che propone le vicende straordinarie delle figure di donne che, presso le corti romagnole, si fecero protagoniste di una storia insieme splendida e sanguinaria. L'autore parlerà così, oltre che del personaggio di Caterina Sforza, indelebile per la città di Forlì, anche degli amori tragici di figure immortali come Francesca da Rimini e Parisina Malatesta; dei tradimenti finiti nel sangue, nei quali le donne furono ora vittime come la dolente figura di Barbara Manfredi alla corte degli Ordelaffi, ora implacabili congiurate come Francesca Bentivoglio alla corte dei Manfredi; degli eroismi di Signore entrate nel mito, capaci di ergersi al modo di impavide guerriere, come nel caso di Cia degli Ordelaffi eroina sopra le mura della rocca di Cesena, o di Diamante Torelli, eroica guerriera in difesa delle mura faentine strette d’assedio dal Duca Valentino e di altre ancora.