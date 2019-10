Lo scrittore slovacco Marek Vadas porta a Forlì il romanzo "La Fuga"

Il quarto e ultimo appuntamento del 2019 con la XXIV edizione della rassegna "Incontri con l'Autore", promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo (in via Flavio Biondo 16), ha come protagonista uno dei maggiori scrittori slovacchi viventi, Marek Vadas, che present il suo ultimo romanzo, "La fuga", appositamente tradotto per la rassegna forlivese da Rossella Di Venere e Veronika Svoradova.

L'incontro, a ingresso libero e con omaggio a tutti gli intervenuti di copia del romanzo, è fissato per giovedì 31 ottobre alle 17 presso l'Auditorium forlivese di via Flavio Biondo 16.

Nato nel 1971 a Košice, Vadas ha studiato estetica e lingua e letteratura slovacca presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Comenio (Univerzita Komenského) a Bratislava, dove oggi lavora presso il Centro d’Informazione Letteraria. Ha trascorso diverso tempo in Africa, in particolare nel centro e nella parte ovest del continente (Camerun, Ciad, Gabon, Nigeria) e, proprio attraverso queste esperienze, è diventato consigliere del re della tribù camerunense del Nyenjei.

Nel 2004 ha ottenuto il premio del Fondo Letterario per la prosa con "Malý román" (Piccolo romanzo), e nello stesso anno, il premio Bibiana per il miglior libro per bambini con "Rozprávky z čiernej Afriky" (Favole dell’Africa nera) mentre nel 2007 ha conquistato il più importante premio letterario slovacco, Anasoft litera, per la raccolta di racconti "Liečiteľ" (Il guaritore).

"La fuga" racconta il viaggio fantastico di un giovane ragazzo e del suo cane in luoghi in cui incontreranno non soltanto l'amicizia ma anche il rifiuto, i pregiudizi e il disinteresse verso l'altro: il tutto sapietemente incorniciato dal colore e dalla magia del tratto dell'illustratrice Daniela Olejnikova.