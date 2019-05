Margò in concerto a favore del Bangladesh

"Concerto x il Bangladesh": una bella iniziativa in programma per venerdi' 24 maggio, ore 21 presso il Circolo Acli di San Martino in Strada (Piazzale della Pieve 1-Forli). Vedra' protagonista l'affermato

gruppo forlivese dei Margo' che proporrà cover e brani anni 80: divertimento assicurato a scopo di bene! Il ricavato sarà destinato a finanziare progetti di scolarizzazione e progetti sanitari nelle missioni sostenute dal Comitato di Gemellaggio e Cooperazione tra I Popoli. Sostengono la serata le parrocchie di Ca' Ossi, San Martino in Strada e Vecchiazzano. Ingresso offerta libera.