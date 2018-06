Maria Pia Timo in "Doppio brodo show. Il manuale della donna imperfetta"

Tra le interessanti proposte che offre la manifestazione “Predappio vive l’estate” oltre all’annuale appuntamento con “il giorno del Varano” ecco la comicità ruspante e graffiante di MARIA PIA TIMO, che venerdì 6 Luglio alle ore 21,15 presenterà al Foro Boario di Predappio “DOPPIO BRODO SHOW-IL MANUALE DELLA DONNA IMPERFETTA”, scritto insieme a Roberto Pozzi.

Uno spettacolo nato da una commossissima malinconia per le epiche figure delle nostre nonne, donne di casa, di compagna, di un'Italia tutta da ricostruire, donne come l’azdora, la matriarca, contrappuntate alle attuali figure di contemporanee mogli-madri-lavoratrici angustiate, che i riferimenti forse li hanno persi o confusi un po’ tutti.

“Quanto sia cambiato in Italia il modo di vivere, la società, le usanze, in meno di cinquant’anni ha dell’incredibile - racconta l'attrice stessa - come pure ha dell’incredibile quale carico di lavoro e responsabilità gravasse sulla donna. Diamo scontati preziosi alleati come detersivi, lavatrice, fornelli, frigorifero, nella gestione delle nostre ‘facili’ famiglie di figli unici o quasi. Senza di questi, servivano stratagemmi, conoscenze e un’organizzazione ferrea, soprattutto quando i familiari di cui occuparsi raggiungevano la ventina. Ammettiamolo: noi non ce la potremmo fare!” e continua in specifico a raccontarci come nasce il Testo...”

Grazie ad un lavoro di mesi, anni, di raccolta di testimonianze proprio di queste ultime reduci di un’epoca che va scomparendo, è nato un bagaglio di racconti da fare rivivere in scena.

A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco (dove vengono prodotti sul tagliere, in diretta, strozzapreti e maltagliati) prende vita uno spettacolo (con sottofondi musicali folk-retrò) che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso.” Presentato all’interno della appena terminata Stagione Teatrale del Comunale di Dovadola dove questo Spettacolo ha registrato un sold out trionfale con 20 minuti di applausi a platea in piedi, si replica quindi a Predappio in data da segnare sicuramente in agenda per tutti: ingresso unico a 10 euro. Predappio, Foro Boario,6 Luglio ore 21,30,Maria Pia Timo. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato all’interno del Teatro Comunale.