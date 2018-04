Marisa Laurito a teatro in "Persone naturali e strafottenti"

Domenica 29 aprile al teatro comunale "Zampighi" di Galeata arriva un volto noto della televisione, Marisa Laurito nello spettacolo "Persone naturali e strafottenti" , uno dei testi più conosciuti di Giuseppe Patroni Griffi, per la regia di Giancarlo Nicoletti.

È anche il testo più “scandaloso” fra quelli di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, rappresentato per la prima volta nel 1973, con protagonisti Mariano Rigillo, Gabriele Lavia e Pupella Maggio: un testo crudo, poetico e visionario, fra il grottesco, il cinico e il surreale. Accanto a Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo, Premio Ubu come miglior attore under 30 e recentemente protagonista del nuovo film di Giovanni Veronesi Non è un paese per giovani, Simone Leonardi, performer pluripremiato per i ruoli en travesti in Priscilla, la regina del deserto, L’Ispettore Coliandro e Battuage, e Federico Lima Roque, attore italiano originario di Capo Verde, tra i protagonisti della fiction Tutto puo'succedere. Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali.