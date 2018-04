Martusciello, Giomi, Costanzo: trio elettronico dal vivo

Domenica 29 aprile all'Area Sismica arriva il trio Martusciello, Giomi e Costanzo. Inafferrabili, imprevedibili e inesauribili sono le scorribande sonore di questo nuovo meraviglioso trio elettroacustico, composto da tre artisti dalle sensibilità estremamente variegate, come il compositore internazionalmente riconosciuto Francesco Giomi, il giovane e vulcanico Stefano Costanzo e l’inarrivabile Elio Martusciello.

Elio Martusciello è una figura unica nel panorama musicale attuale, capace di passare a progetti in formato canzone, come Concrete Song e l’ultimissimo Incise, a esperienze elettroniche tout court.

Francesco Giomi è un compositore italiano di musica sperimentale e regista del suono. È professore di musica elettronica al Conservatorio di Bologna e direttore di Tempo Reale, il centro di ricerca musicale fondato da Luciano Berio a Firenze

Stefano Costanzo è un batterista e improvvisatore. Attualmente è impegnato in numerosi tour in tutta Italia e in nord Europa con diverse formazioni. Ha collaborato con Evan Parker, Michel Doneda, Multiversal, Bromp Treb, Andrea Pensado, L’Ocelle Mare, Roberto Bellatalla, Lisa Mezzacappa, Adam Rudolph, Elio Martusciello, David Ryan.