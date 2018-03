"Mary Poppins" e "Sweet charity", i grandi musical tornano al cinema

Cinema, rassegna sul musical al teatro comunale

‘Anche quest’anno la stagione Teatrale del Teatro Comunale di Predappio, rivolgeuno sguardo, come elemento migliorativo, all’arte cinematografica, sempre con la collaborazione della Cineteca di Bologna.

Il cinema ha sempre nutrito attenzione ai rapporti educativi, all’insegnamento e al mondo della scuola già a partire dai primi decenni del Novecento. Non solo la lunghissima serie di film, documentari e docufilm realizzati ha dato luogo a un vero e proprio genere cinematografico, ma rintracciando alcuni tratti comuni o stereotipi, riproposti nel corso del tempo, in contesti e con punti di vista differenti, è possibile tracciare anche una divisione in generi e sottogeneri. Quest’anno, dopo l’esperienza sul cinema restaurato e ritrovato, la rassegna si concentrerà al genere musicale/musical, come di seguito riportato.

"Abbiamo scelto questo genere -spiegano gli organizzatori - perché riesce ad unire l’intrattenimento cinematografico con la visione culturale dell’opera, coinvolgendo lo spettatore con visioni d’autore che permettono anche lo svago della musica come promotrice di stili di vita".