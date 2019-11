Massimiliano Loizzi in "Quando diventi piccolo", un monologo fra satira e poesia

Venerdì 29 novembre, alle ore 21.30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita Massimiliano Loizzi con il suo monologo "Quando diventi piccolo", uno stand-up in bilico fra satira e poesia.

Massimiliano Loizzi regala il suo punto di vista, sulla realtà di oggi con piglio ironico e filtro poetico: un racconto di generazioni che cambiano in un paese che resta immutato. E’ la storia di un uomo di sinistra in Italia, quindi è una storia tanto triste, ma che suo malgrado fa molto, molto ridere. Ma è anche la storia di un uomo, e di come la sua ragazza e i suoi figli, anzi una bimba e un bimbo, gli abbiano salvato la vita.

Massimiliano Loizzi è attore del "Terzo Segreto di Satira", fenomeno web poi sbarcato in tv a Report, Piazzapulita e Aggratis. È protagonista del film "Si muore tutti democristiani". Con la compagnia “Mercanti di Storie”, di cui è fondatore, autore e interprete, ha prodotto quindici spettacoli tra satira, teatro canzone e teatro civile. E' scrittore per Fabbri Editore con il suo primo romanzo “Quando diventi piccolo” e FanPage.it per cui cura una rubrica settimanale.

Biglietto d'ingresso: 10 euro.

Prenotazione telefonica obbligatoria: 333.1296915