Massimo Cotto e il suo Rock Live aprono la nuova stagione di "Indice"

Il palco come banco di prova definitivo della musica rock, la trap oltre agli stereotipi e una guida musicale per il decennio che si sta per concludere. Questi i tre temi toccati nel corso della seconda edizione di Indice, contenitore culturale che prende vita al Diagonal Loft-Club. Un appuntamento al mese, da gennaio a marzo, all’ora dell’aperitivo. Gli incontri sono condotti dal giornalista Corrado Ravaioli che ha curato il programma.

Si parte il 25 gennaio, alle 19, con Massimo Cotto e il suo Rock Live (Mondadori). Celebre speaker radiofonico (ogni mattina conduce Rock an Talk su Virgin Radio Italy), autore televisivo e teatrale, giornalista professionista (ha diretto Rockstar e scritto per le più prestigiose riviste italiane e internazionali, tra cui Billboard), scrittore (ha al suo attivo oltre 60 libri), direttore artistico di numerosi festival e rassegne.

Da Bruce Springsteen agli U2, da Iggy Pop a David Bowie, in Rock Live, in questo libro Mr. Cotto (nickname con cui è conosciuto in radio) racconta tutti i concerti in cui il rock ha mostrato la sua verità. "Il palco è la sentenza di Cassazione del rock. L’ultimo grado di giudizio. Inappellabile".