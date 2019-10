Massimo Montanari svela la natura “culturale” dei paesaggi

Proseguono gli Incontri lungo la pista pedemontana. Siti, vicende, uomini dalla preistoria ad oggi, con la Lectio magistralis di Massimo Montanari dedicata a “Cultura del cibo e costruzione del paesaggio”.

La conferenza si tiene venerdì 18 ottobre nella sala delle Assemblee della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, a partire dalle ore 17.

Medievista della scuola di Vito Fumagalli all’Università di Bologna, attento ai rapporti fra terra e società, fra contado e città, fra le forme del territorio, la mentalità e gli usi delle genti, Montanari ha approfondito gli studi sulla storia dell’alimentazione in relazione con le modifiche e le vocazioni del territorio, tanto da meritare nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento del City of Food Master, legato a Bologna Award, premio riservato a chi si è segnalato nello studio e nella divulgazione della cultura del cibo.

Nella lezione forlivese Montanari illustrerà la natura “culturale” dei paesaggi, che solo in piccola parte possono essere definiti “naturali” mentre in massima parte sono frutto dell’azione dell’uomo, che, nel corso dei secoli, li ha letteralmente “costruiti”, per rispondere a molteplici necessità e innanzitutto per produrre beni alimentari, vuoi per la sussistenza delle comunità locali, vuoi per esiti di tipo commerciale.

Il ciclo di conferenze è riconosciuto come attività formativa per i docenti di ogni ordine e grado ai quali verrà rilasciato un attestato di frequenza.