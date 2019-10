Massimo Recalcati a Forlì per ragionare su “L’ordine del desiderio”

Mercoledì 30 ottobre alle ore 10,30, presso l’ex Chiesa di San Giacomo (Musei San Domenico - Forlì) è prevista una giornata di studio con Massimo Recalcati sul tema “L’ordine del desiderio”.

L’incontro viene aperto dai saluti del sindaco di Forlì Gianluca Zattini e introdotto da Patrizia D’Aprile della Rete Adolescenza di Forlì. L’evento, pensato per operatori sociali, educatori, psicologi (ma aperto alla cittadinanza) si inserisce in un percorso attivo da tempo a Forlì: quest’anno rappresenta un’attenta riflessione su come lavorare orientati dal desiderio all’interno delle istituzioni (pubblici e private) che si occupano di adolescenti.

Massimo Recalcati vive e lavora come psicoanalista a Milano, è membro analista dell’associazione lacaniana italiana di Psicoanalisi e di EspaceAnalytique. Ha insegnato nelle Università di Padova, Urbino, di Bergamo e di Losanna: attualmente insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia e tiene il corso “La lezione clinica di Jacques Lacan” per il Laboratorio di Psicoanalisi e Scienze Umane del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona. Ha collaborato e collabora con diverse riviste specializzate nazionali e internazionali.

La partecipazione alla Giornata di studio è gratuita: è obbligatoria l’iscrizione online al link: https://www.serinar.unibo.it/recalcati/. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti.