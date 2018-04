"Master Dane": a preparare la cena sarà il gigante DiLiegro

Per una sera Dane Di Liegro, uno dei beniamini dell'Unieuro 2.015, indosserà gli abiti dello chef per una cena all'Arquebuse di Carpinello. Il menù lo deciderà lo stesso italo-americano e sarà a sorpresa. L'appuntamento è per martedì 17 aprile alle 20. I posti sono limitati: prelazione per i soci del Basket Club Marinifino a sabato 7. Da domenica 8 potranno prenotarsi tutti. E' possibile effettuare l'iscrizione ma la conferma del posto avverrà solo al momento del pagamento.