Maurizio Colombi indaga il rapporto di coppia in "Caveman"

Caveman - L’uomo delle caverne, il più famoso spettacolo sul rapporto di coppia a livello planetario, scritto da Rob Becker e interpretato da Maurizio Colombi che ne ha curato anche l’adattamento, arriva al Teatro Diego Fabbri di Forlì venerdì 31 gennaio alle ore 21 per la rassegna dedicata alla comicità. La regia è di Teo Teocoli.

Caveman è in scena in 30 paesi, vanta più di 10 milioni di spettatori e una strada intitolata nella città di New York!

Anche la versione italiana dello spettacolo punta al grande successo avuto a Broadway, dove Caveman, con 702 performance in due anni, è stato il monologo più longevo della storia, tanto che il sindaco Giuliani gli ha intitolato la 43° strada. Il successo si è diffuso nel mondo con cifre di tutto rispetto: 10 milioni di spettatori, 15 traduzioni differenti, in scena contemporaneamente in 30 paesi nel mondo ed è stato anche Vincitore del Premio “Olivier” come Miglior Spettacolo d’Intrattenimento.

Tutto ciò ha trasformato Caveman da semplice successo teatrale a un vero e proprio evento, un fenomeno di costume mondiale.

In Italia Caveman è arrivato circa 10 anni fa, dove l’adattamento e la traduzione – per volontà di Rob Becker, il creatore della versione originale – sono stati curati da Maurizio Colombi, il regista del record d’incassi Peter Pan – il Musical e del recente We Will Rock You, il fortunato musical ispirato dalle musiche dei Queen.