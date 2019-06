Maurizio Gioiello e Marcello Nucciarelli raccontano i loro nuovi romanzi

Venerdì 28 giugno alle ore 19.00, appuntamento letterario al "Covo del lovo", bar caffetteria in viale dell'Appennino 179, a Forlì. Maurizio Gioiello e Marcello Nucciarelli presentano il loro romanzi "Adriatika" e "Il killer dei camerieri”.

Nel primo dei due libri, che ha quale tema centrale l'immigrazione, Gioiello - insegnante di lettere presso L'ITT "Marconi di Forlì - narra la storia di una ragazza albanese giunta in Italia nell'agosto del 1991 col mecantile Vlora (vicenda epocale che molti ricorderanno). La giovane incontrerà poi il romagnolo Gino e le vite di entrambi muteranno completamente.

Nucciarelli, ex libraio e ora scrittore a tempo pieno, è invece autore di romanzi gialli e il suo "Il killer dei camerieri" rappresenta il primo di tre libri che si incentrano sulla figura dell'ispettore di polizia Gretije de Witt, che vive e lavora ad Amsterdam. Qui, nel quartiere di Leidseplein, vengono assassinati alcuni camerieri italiani. Le indagini porteranno Gretije anche in Italia, dove germogliera'la scintilla che la condurrà alla soluzione del caso.

Al termine della presentazione, segue un aperitivo.