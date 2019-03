Birra, cibo e i Margò per il terzo compleanno del "Mazapégul" a Civitella

Il "Mazapégul" compie tre anni. Venerdì di festa, 15 marzo, per il brewpub di Civitella di Romagna, in via Sandro Pertini. La festa avrà inizio con l'aperitivo delle ore 17, anche se il clou della serata si terrà dalle 21:30 in avanti, fino a notte fonda, con il concerto dei Margò.

Birra artigianale, ottimo cibo, musica e tanto divertimento per spegnere la terza candelina del brewpub targato Mazapégul, il birrificio artigianale che da anni è diventato un punto di riferimento in Romagna e non solo.