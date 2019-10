Appuntamento con "medico e psicologo di base insieme"

Il "gruppo di studio e ricerca sulla regolazione affettiva" (associazione "Esserecon" www.esserecon.it ) svolge dal 2016 il progetto "medico e psicologo di base insieme" in collaborazione con il Nucleo 4 di cure primarie di Forlì. Il servizio prevede la presenza di "psicologi di base" all'interno del nucleo stesso in stretta collaborazione con i MMG del nucleo, al fine di offrire ai pazienti un approccio integrato al corpo e alla mente dell'individuo.



Progetti come questo, tra l'altro molto rari ed estremamente difficili da realizzare in Italia, creano una prima opportunità di costituire una prassi in cui l'ascolto psicologico sia previsto per tutti, e non solo per una categoria particolare di persone.



L'incontro intende evidenziare l'utilità di istituire un servizio quale "diritto universale alla salute dei cittadini" dove si integri, attraverso la collaborazione tra lo Psicologo/ Psicoterapeuta e il Medico, quell'unità psicosomatica presente in qualsiasi malattia o disturbo.



Interverranno:

Dott. I. Frattini

Dott.ssa E. Turchetti

Dott.ssa S. Righini

Dott.ssa M. Marquez