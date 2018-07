Meldola, arriva la "Cena in bianco". Ecco come partecipare

Grande novità quest'anno nel cartellone degli eventi estivi di Meldola. Come in altre città, arriva anche nel comune bidentino l'appuntamento ormai garanzia di successo con la "Cena in bianco", il ritrovo per tanti residenti e non solo per una serata con indosso candide vesti, sotto le stelle a degustare prelibatezze del territorio. Teatro dell'occasione di Meldola per cenare in bianco sarà l'Arena Hesperia il 20 luglio, con inizio alle 20:30. Per partecipare è necessario inviare una e-mail a acenaconnoimeldola@gmail.com con il numero dei partecipanti e un nominativo di riferimento.

Caratteristico il fatto che ogni persona o gruppo penserà all'allestimento della propria tavola con tovaglia e tovaglioli di stoffa bianca, piatti e bicchieri di ceramica bianca e vetro, posate di acciaio, centrotavola creativo ed elegante. Allo stesso modo, cibo e bevande devono essere portati da casa e preparati da voi per condividerli con i vostri ospiti. Tavoli e sedie saranno invece già a vostra disposizione in loco. L'organizzaziome chiede a fine cena di riportare a casa tutto ciò che sia stato utilizzato per lasciare pulita la location. Viene richiesto un abbigliamento in tema con la serata "total white". La serata avrà inizio alle 19.30 con l'allestimento della tavola, mentre la cena comincerà alle 20.30.