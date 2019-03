Percussioni, passione e beneficenza con la Tam Tangram Band

Domenica 31 marzo alle ore 21 presso il Teatro Dragoni di Meldola, si tiene il concerto spettacolo della Tam Tangram Band, ormai famosa nei teatri e luoghi della Romagna per le sue musiche e canzoni popolari arrangiate al suon di percussioni.

La serata è promossa dall’Associazione di Volontariato Sintonia, nata per supportare tutte le attività di CavaRei attraverso il volontariato e offrirà l’incasso della serata al Centro socio-occupazionale di Meldola. CavaRei Impresa Sociale è un luogo diffuso, è una realtà che guarda a tutto il suo territorio. Oltre alla struttura di Via Bazzoli nel quartiere Cava di Forlì, CavaRei è presente anche a Meldola in via Cavour con un laboratorio socio-occupazionale frequentato da persone disabili provenienti dalla vallata bidentina. Nella stessa sede si trova il mercatino dell’usato “Niente di nuovo”, dove i meldolesi donano piccolo mobilio, abiti, libri e tanto altro, che può essere “riacquistato” con offerte libere. Anche “Niente di Nuovo” è un’attività che esiste perché i volontari di Sintonia se ne prendono carico.

La Tam Tangram Band è un altro progetto nato nel 2012 all’interno di Sintonia da un’idea di Elisabetta Siluri (psicologa e musico terapeuta). Oggi è composto da circa 25 elementi tra percussionisti, cantanti e musicisti volontari che insieme ai ragazzi disabili si esibiscono in spettacoli coinvolgenti e appassionanti, dove la musica è strumento di benessere per tutti i componenti della Band e per il pubblico che partecipa sempre in modo attivo.

Il valore essenziale della Tam Tangram Band si può percepire solo ascoltandola in azione, perché l’armonia che unisce questi ragazzi e ragazze quando si esibiscono diventa contagiosa per tutto il pubblico.