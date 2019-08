Tombola, spettacoli nella Rocca e fuochi artificiali per la Madonna del Popolo

Torna a Meldola la festa della Madonna del Popolo, con tanti eventi che si susseguono dal 22 al 26 agosto e anche tante novità. Innanzitutto la riapertura straordinaria della Rocca, fortemente voluta dall'amministrazione. "Un segnale - viene evidenziato - teso a evidenziare la volontà di valorizzare il proprio patrimonio storico e di metterlo a disposizione dei cittadini, consentendo loro di conoscere e vivere - grazie anche alle rappresentazioni all’interno -una parte imprescindibile della storia di Meldola".

Nelle serate di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 agosto sono previste aperture straordinarie della Rocca di Meldola con volontari che accompagnano i visitatori dalle ore 20,00 alle 22,30. L’ingresso gratuito sarà organizzato a gruppi con la durata di 30 minuti circa. All'interno del percorso si incontrano figuranti in abiti d'epoca, danzatrici in costume, musica classico antica dal vivo, magie di fuoco e osservazione al telescopio di Giove e Saturno nel suggestivo scenario del giardino dei cipressi. Si consigliano vivamente calzature sportive senza tacco.

Una festa che cambia in questo 2019 e quindi non vede riconfermata la cena in piazza Orsini nè la serata "Meldolesi nel Cuore", lasciando spazio ad altre iniziative. Oltre agli eventi della Rocca, la festa della Madonna del Popolo prosegue in piazza con un ricco programma.

Il programma

Giovedì 22 agosto

Ore 21,30 Festa della Famiglia: spettacolo musicale nell'Arena Hesperia con l'Orchestra Ever Green. Revival di canzoni antiche e moderne in onore delle coppie che festeggiano un anniversario significativo di matrimonio.

Venerdì 23 agosto

Ore 17,30 rinfresco in onore dei nostri anziani sotto il loggiato del Palazzo comunale e alle ore 21 musica in piazza Orsini con l'Orchestra Claudio di Romagna.

Sabato 24 agosto

Ore 21,00: Grande tombola in piazza come ai vecchi tempi con ricchi premi, la serata è allietata dalla musica di Endriu.

Domenica 25 agosto

Ore 11,00: Messa Solenne presieduta dal Vescovo Mons. Livio Corazza.

Ore 15,30: in Arena Hesperia torneo di calcio balilla per grandi e piccini con ricchi premi.

Ore 19,00: si cena in Piazza Felice Orsini agli stand gastronomici e alle ore 21 sul palco “Le Sirene Danzanti” spettacolo di musica e balli della famosissima Scuola di ballo di Sandra Filippi e Mirko Ermeti a cura dell'amministrazione comunale.

Lunedì 26 agosto

Ore 8,30: Processione Solenne per le vie del paese e Benedizione in Piazza Felice Orsini. Al termine Concelebrazione presieduta da Don Adriano Ranieri nel 60° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale.

Ore 19,00: si cena in Piazza Felice Orsini agli stand gastronomici.

Ore 21,00: in Piazza Felice Orsini Quiz Game “Il Cervellone” a cura dell'amministrazione comunale.

Ore 23,30: spettacolo di fuochi artificiali dell'azienda Parente Fireworks Group di Bergantino.