Classici "musicati" e novità divertenti: tutto il programma del cinema all'Arena Hesperia

Parte la programmazione estiva dell'arena Hesperia a Meldola, con tanti film nella suggestiva ex piazzetta del mercato della seta. Film belli e qualche chicca da cinefilo d'antan, come una pellicola muta di Hitchcock con accompagnamento musicale dal vivo.

L'arena Hesperia è un appuntamento amato e richiesto, un classico che da anni caratterizza l'estate meldolese.

Quest'anno le ombre hitchcockiane di The lodger accompagnate Da Massimiliano Moro Morini e Checco Girotti fano da chioccia a film ammirati nella scorsa stagione come il divertente e scanzonato salto indietro negli anni 80 di Alessandro Gasmann, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi interpreti di Non ci resta che il crimine, all'intrigo tra storie di cinema e capolavori rubati di Una storia senza nome, al road movie da Oscar di Green book, fino al trhiller pieno di colpi di scena de Il testimone invisibile per concludere con la grandissima prova d'attore di Sean Penn e Mel Gibson in Il Professore e il pazzo.

La programmazione:

Giovedì 11 luglio - Non ci resta che il crimine

Regia di Massimiliano Bruno. con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli. Italia,9, durata 102 102 Italia 102 minuti

Giovedì 18 luglio - Una storia senza nome

Regia di Roberto Andò. Un film con Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Jerzy Skolimowski, Antonio Catania.

Domenica 21 luglio - The Lodger

FILM MUTO CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DAL VIVO DI Moro & the Silent Revolution,Massimiliano Morini (chitarra elettrica, DJing) e Checco Girotti (percussioni)

Regia Alfred Hitchcock

Giovedì 25 luglio - Green Book

Regia di Peter Farrelly. con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne. - USA, 2018, durata 130 minuti.

Giovedì 1 agosto - Il testimone invisibile

Regia di Stefano Mordini. con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, FabrizioBentivoglio, MariaPaiato, Italia, 2018, durata 102 minuti.

Giovedì 8 agosto - Il professore e il pazzo

regia di Farhad Safinia. con Mel Gibson, Sean Penn, IRLANDA Durata 124 MINUTI

Apertura Biglietteria 20,30, inizio proiezioni alle 21,15.

Ingresso intero euro 6, ridotto euro 5.