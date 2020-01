Melodie celtiche nel live dei Morrigan's Wake

Sabato 11 gennaio, alle ore 21.30, sul palco de La Rimbomba di Bertinoro salgono i Morrigan's Wake.

Il 2020 scandisce il 39° anno di attività del gruppo ravennate che può a ben diritto considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell'ambito della musica celtica in Italia.

Il repertorio dei Morrigan's Wake si è via via spostato nell'arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese.

Questa è la formazione: Davide Castiglia al violino, Tiziana Ferretti voce e bodhran, Francois Gobbi al basso elettrico, Maurizio Lumini alla fisarmoníca, Barbara Mortarini flauto dolce, tin e low whistles e Massimo Pirini chitarra acustica e voce.