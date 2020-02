"Meno alcol... più vita!", un incontro a scuola con i genitori

L'Associazione forlivese per le malattie del fegato (AFMF) sostiene per quest'anno scolastico il Progetto "Meno alcol... più vita!" che coinvolge le Scuole Secondarie di 1° grado del nostro territorio, organizzando incontri di informazione e formazione sui danni da alcol. Il Progetto - che affronta un tema importante e molto attuale - è realizzato con l'Associazione Quore di Bologna (per gli interventi didattici nelle Scuole) ed ha ottenuto il Patrocinio Oneroso del Comune di Forlì (Assessorato ai Servizi educativi, scuola e formazione) ed il Patrocinio del Rotary Club di Forlì e del Rotaract Club di Forlì. Il Progetto vedrà la sua sintesi nell'evento finale che si svolgerà al Teatro Diego Fabbri martedì 7 aprile (ore 10,30-12,30), con oltre 400 studenti e alla presenza delle autorità cittadine, civili, militari e religiose.

E' previsto un primo incontro con gli Insegnanti ed i genitori degli studenti lunedì 17 febbraio alle ore 18.00 presso la Scuola Primaria Edmondo De Amicis di viale della Libertà, 23.

Intervengono: Selene Celi, Associazione Quore, psicologa; Salvatore Ricca Rosellini, presidente dell'Associazione forlivese per le malattie del fegato, medico dell'Ospedale di Forlì; Angelica Nicolae, consorte di un trapiantato di fegato. L'incontro è aperto agli Insegnanti, ai genitori ed ai cittadini interessati.