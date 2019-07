Mercatini di artigianato, giochi e musica live nel borgo

L'estate è ricca di eventi a Santa Sofia e con il primo fine settimana di luglio parte ufficialmente il calendario di eventi estivi, che ci accompagna nelle calde serate.

Piazza Matteotti è il luogo in cui, per tutte le domeniche di luglio, si tengono i mercatini di artigianato artistico organizzati da Pro Loco Santa Sofia. A partire dalle 17 la piazza è animata da decine di bancarelle, giochi gonfiabili per i bambini e intrattenimento musicale dal vivo. Presso il Bar Moderno, infatti, si esibiscono il 7 luglio gli Azimut.