Sotto i portici di Piazza Saffi torna il Mercatino dell'Antiquariato

Nuovo appuntamento sabato prossimo con il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato che si tiene sotto i portici di Piazza Saffi e Corso della Repubblica a Forlì. Saranno esposti all’attenzione dei tanti cittadini che approfittano dell’occasione per una piacevolissima passeggiata in centro storico oggetti di antiquariato e articoli da collezione. Saranno presenti circa trenta fra i più qualificati operatori del settore che offriranno una gamma di prodotti che spazierà dal libro al mobile d’epoca, dalle cartoline e i francobolli ai monili, dai piccoli oggetti di arredamento ai quadri ed alle stampe. La qualità dell’offerta e la garanzia dei prodotti posti in vendita è data dalla professionalità degli operatori partecipanti, tutti imprenditori regolari. Un modo interessante e divertente per fare acquisti, utili ed originali.