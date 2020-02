Anteprima di carnevale al Mercato di viale Bologna tra laboratori e cibo contadino

Il Mercato contadino di viale Bologna 75, unico vero farmers market di Forlì dove la spesa è sana, di stagione e ad origine garantita, promuove un altro sabato all’insegna del cibo contadino. Il mercato firmato Campagna Amica, la rete a km zero cui aderiscono tante aziende agricole del territorio attente alla sostenibilità ambientale e alla salubrità delle produzioni, sarà aperto dalle 8 alle 14. A partire dalle ore 10 laboratorio di collage cooperativo e solidale per i più piccoli "Ti conosco mascherina" insieme a Marzia e Francesca (prenotazione richiesta). Come ogni sabato dalle 12 la Cucina del mercato è aperta con un ricco menù di stagione. Possibilità di pranzare al mercato oppure sempre valida l’opzione "da asporto".

Per prenotazione laboratorio contattare il numero 0543/493327 oppure 3283383931. Questi gli orari fissi del Mercato di viale Bologna 75: Mercato dei produttori aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19; Punto Campagna Amica-Macelleria aperto lun, mart e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19; e Cucina del Mercato aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle ore 14.