La novità di Calafoma: il Mercatino dei Creativi in mezzo alla natura della Forlì "marittima"

Dopo l'iinaugurazione di giovedì, torna il Mercatino dei Creativi negli spazi dell’azienda agricola agrituristica Calafoma in via Tibano 4, località Ronco. In tanti hanno accolto l’invito a esporre i propri prodotti: artigianato e arti varie, handmade, modernariato, abbigliamento e second hand. Giovedì 23 luglio si tiene il secondo appuntamento, dalle 16 alle 24. Calafoma, che propone servizi di agriturismo in filiera agricola, è ospitata in un sito di interesse comunitario, circondata dalla natura dell'area verde del fiume Ronco e gode di una vista suggestiva grazie all'affaccio diretto sul lago dalla cui storia ha preso il nome. Negli anni '60 era infatti attiva la cava di ghiaia Foma, dai cui profondi scavi di estrazione si è creato un lago di acqua di bacino idrico, purissima grazie alla falda proveniente dalle alpi apuane. L'impressione è quella di trovarsi in una caletta marittima riparata, da qui all'acronimo che sostituisce cava con cala il passo è stato naturale.