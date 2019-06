Bimbi pronti per il "Mercatino delle Pulcette" 2019

Anche nel 2019 torna, a grande richiesta, il 'Mercatino delle Pulcette', dedicato a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni, che si svolge nei lunedì 1, 8, 15 e 22 luglio 2019 dalle 19.30 alle 22.00 in Piazza Saffi.

Novità: lunedì 29 luglio, in via del tutto sperimentale, il mercatino si sposta in C.so Mazzini, con le stesse modalità di funzionamento ma in una location nuova e recentemente riqualificata. A cura dell' Associazione Idee in Corso

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi online entro la mezzanotte della domenica precedente il mercatino.