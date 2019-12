Al Mercato di viale Bologna l'agri-laboratorio di Natale. E si pranza con menù speciali

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale Bologna 75, arriva il Natale con un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Sabato 7 dicembre l'artista Amanda Chiarucci, dopo aver svolto in novembre il primo eco-laboratorio del mercato dedicato agli ‘origami in carta di recupero’, propone in collaborazione con Donne Impresa il ‘Tangram di Natale’. Dalle ore 10 i bimbi dai 6 anni in su potranno realizzare un piccolo albero di natale tridimensionale con la tecnica del Tangram, giocando sull'incastro di piccoli pezzi di legno.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 dicembre (minimo cinque partecipanti, iscrizione 15 euro a partecipante). Per info e prenotazioni: 0543/493327 oppure 328 3383931. A seguire la gastronomia del Mercato proporrà speciali menù per pranzare nel ‘salottino’ del Mercato con piatti a base di ingredienti locali e di stagione. Il Mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19, mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria è aperto il lunedì, mart edì e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.