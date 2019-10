Mercato in Fermento, Cena guidata tra le alchimie del gusto con la chef Giulia Pieri

Dopo gli agri-workshop dedicati alla produzione di cibi e bevande fermentate, la chef della cucina naturale Giulia Pieri torna al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, portando in tavola le sue genuine e salutari prelibatezze.

Giovedì 24 ottobre, dalle ore 20, non perdetevi la cena guidata tra le 'alchimie del gusto'. Tra acidità e dolci morbidezze, crudo e cotto si incontrano per far vivere al vostro palato un'apoteosi di sapori, in un viaggio culinario e gastronomico tra tradizione e innovazione.

Questo il menù della serata:

Aperitivo con kombucha al rosmarino di CibOfficina

Mini cake di pasta madre alla erbe di stagione

Coleslaw kefir - Insalata di cavoli e carote con crema di kefir

Chana Dahl di lenticchie gialle

Dosa ripieni di kale e crema di patate al miso

Finocchi al sale di nocchia

Brownies crudo all’arancia fermentata

Quota di partecipazione 25,00 euro, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 0543 493327 (Mercato Campagna Amica)

328/3383931 (Lisa)