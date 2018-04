Fiera delle promozioni: mercato straordinario per l'ultima domenica di aprile

Domenica per tutta la giornata nel centro storico ti aspetta la "Fiera delle promozioni" con il mercato straordinario. Da mattina a sera i banchi ambulanti del Mercato di Forlì ti aspettano in Piazza Ordelaffi, Via delle Torri e Piazza Saffi con la moda primavera estate di abbigliamento, calzature e articoli per la casa. Il Primo Maggio ancora festa e tutti in centro alla Fiera di San Pellegrino. In Piazza Morgagni, Via Flavio Biondo e Corso della Repubblica la tradizione dei cedri unita a tanti ambulanti.