Tornano i "Mercoledì del Cuore" con due anteprime per tornare a vivere la sera in piazza

Come ogni anno la città saluta l’inizio dell’estate con le anteprime di maggio dei Mercoledì, il 22 e 29 maggio: due serate per assaporare le atmosfere di festa che poi partiranno in grande stile già da mercoledì 5 giugno per terminare il 24 luglio. Con i suoi 150 associati, Forlì nel cuore coordinerà l’organizzazione delle otto serate. La zona pedonale di Corso Diaz vedrà lo svolgersi dei "MercoleDiaz" dove si esibiranno numerosi artisti in un contesto altamente suggestivo. Bus - Beershop Ufficio Sinistri, La bottega alchemica del Bistrò, La Viande, Le Fofò pizzeria bistrot napoletano e Bistró verdepaglia, organizzano le serate all'insegna del buon cibo, del buon bere e della buona musica.

Ad aprire le danze sarà Casino Band Official con un set elettro-acustico in occasione della serata inaugurale dei Mercoldediaz. Continuando la passeggiata per la viaci sarà l’aperitivo a Baalbek. La serata sarà a base di birra, vini e cocktail libanese style il tutto accompagnato da un mondo di meze, le tapas libanesi e condito con buona musica.

Anche in piazzetta della Misura ci sarà da divertirsi, i ragazzi del ControSenso Club e del WellDone Burger organizzano i "Mercoledì in Piazzetta" per tornare a ballare sotto la torre dell’orologio. E' previsto l'aperitivo fino al dopo cena con hamburger e piatti gourmet accompagnati da musica dal vivo, cocktail bar e djset. In piazzetta XC Pacifici The Abbey Pub ha deciso di salutare quest’anteprima dei Mercoledì del Cuore con Mobius live, birra e tanto divertimento. Non mancherannole iniziative in Piazza Cavour, Nati a Forlì continuerà con i suoi aperitivi mentre il Bi.For sarà il palcoscenico per l'inconfondibile sound degli Angry Gentlemen che si esibiranno per questa prima serata forlivese per far vivere al centro storico di Forlì un’estate indimenticabile.