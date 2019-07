I Mercoledì accendono un luglio esplosivo tra shopping, musica, cene e divertimento

La calda estate di Forlì è pronta a vivere un altro mese insieme ai Mercoledì del Cuore. E luglio riserverà ben cinque appuntamenti. A fare da contorno la musica con live e dj set nei locali tra aperitivi e offerte gastronomiche per tutti i gusti, ma anche lo shopping, con le vetrine dei negozi illuminate pronti ad accogliere una serata di shopping serale. Un’occasione per trovare le ultime tendenze della moda estate 2019 e per ordinare le idee in vista dell’imminente inizio dei saldi. Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Piazza Saffi

Anche questa settimana la piazza principale, sotto lo sguardo vigile di Aurelio Saffi, accoglierà importanti realtà associative di volontariato come la Croce Rossa e l’Avis. Come ogni mercoledì il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città. Nel chiostro di San Mercuriale consueto appuntamento con la fotografia e la mostra a cura di Foto Cine Club di Forlì. Spazio anche allo sport con i ragazzi del Rugby Forlì e ad Asd Explodance, che presenta “Esibizioni di Danza”, tratte dal il Saggio di fine anno (appuntamento alle 21).

Le altre piazze e vie

Aperitivi e shopping saranno protagonisti in Piazza del Carmine, mentre in Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Alexander White. In Piazza XC Pacifici torna il ritmo al The Abbey Pub con Round Robin live, mentre Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live dei Tba e il dj set di Paolo Campidelli. Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città e i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare i loro menù. Al Bifor si terrà il Biker Party, un moto raduno con dj set e Slowtrain live.

Anche per questo mercoledì via Giorgio Regnoli si riempirà di bancarelle e mercatini con gli artigiani e gli artisti che torneranno a mostrare le loro creazioni. A fare da scenografia gli spettacoli di danza di New Dance Studio, cene e drink. Musica protagonista in Corso Garibaldi, mentre per la rassegna “Passeggiate d’estate” Palazzo Gaddi sarà aperto nelle ore serali con ingresso libero alle sale del Museo Romagnolo del Teatro. Alle ore 21 “Il ritorno delle tempere di Giani a Palazzo Gaddi”, una passeggiata con Flavia Bugani. Per i Mercolediaz ci sarà la musica live degli Scaricatori. Corso Mazzini e Corso della Repubblica saranno aperte per shopping. Oltre alle vetrine sarà possibile fare un pit stop verso la Piazza con i food truck. Immancabile la passeggiata per Via delle Torri, con live e aperitivi. Per ulteriori informazioni, scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i canali web e social di "Forlì nel cuore".