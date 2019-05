Forlì aspetta l'estate, l'anteprima dei "Mercoledì" scalda il centro tra musica e aperitivi

In centro storico si respira l’aria dei preparativi, dopo l’anteprima del 22 maggio che ha scaldato l’atmosfera, Forlì è pronta a raddoppiare. Mercoledì le vie del centro si preparano ad accogliere la seconda e ultima delle anteprime dei "Mercoledì del Cuore" per poi lasciare il posto al vero e proprio inizio di uno degli eventi più attesi dell’estate forlivese. In un maggio dove l’estate continua a farsi desiderare la città e i suoi esercenti del centro non vedono l’ora di scaldare l’atmosfera e far partire la festa che ci condurrà durante tutti i mercoledì di giugno e luglio. Anche se il meteo fino ad ora è stato poco clemente serve ben altro per fermare le passeggiate e il divertimento che scaldano il Mercoledì con un ricco programma.

Piazza Cavour, Piazzetta della Misura e Piazzetta XC Pacifici saranno teatro di concerti live e dj set. Sotto la torre dell’orologio, col contributo di WellDone e del ControSenso, prendono vita “I Mercoledì in piazzetta”: aperitivi, hamburger gourmet, dissetanti drink e buona musica saranno gli ingredienti per una serata coinvolgente. The Abbey Pub in Piazzetta XC Pacifici accende la serata con la musica live, proponendo una nuova band: "I senso doppio". In Piazza Cavour continuano gli aperitivi del mercoledì targati Nati a Forlì, mentre i "Mobius" suoneranno al Bi.For colorando l’atmosfera a tinte funk, alternative e classic rock. Corso Diaz si conferma ancora una volta una delle migliori mete per chi ama passare una serata tra musica, cena e divertimento: la grande collaborazione degli esercenti del Corso, Bottega Alchemica, Verdepaglia Bistrò, la Viande, Le Fofò e Bus-beershop ufficio sinistri presentano un altro live dopo lo splendido concerto di mercoledì scorso con "Amarcord". Chi vuole fare un salto in medio oriente non perdere invece "Un mondo di meze", l’aperitivo organizzato da "Baalbeck" in libanese style, ovviamente il tutto condito da buona musica.