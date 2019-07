Con il nuovo "Mercoledì" di luglio il cuore del centro si anima per un’altra serata ricca di eventi

Un mercoledì di metà luglio è alle porte, il cuore del centro si anima per un’altra serata ricca di eventi. Tra le piazze e le vie del centro storico si potranno trovare eventi per tutti, famiglie, ragazzi e bambini. Una formidabile sinergia di esercenti tra negozi, le boutique e le attività di Forlì nel Cuore che anche per questo mercoledì di luglio continuano a far vivere il centro a 360 gradi. Cene, street food e aperitivi passeggiando rilassati tra le vie della città, ma anche saldi.

Le vetrine dei negozi saranno illuminate per mostrare al meglio tutte le occasioni e le offerte. Come sempre la musica accompagnerà le passeggiate, un’occasione in più per arricchire una serata che fino a mezzanotte porterà migliaia di forlivesi e non solo, a scoprire la bellezza del cuore della città e gli innumerevoli eventi che prenderanno vita all’interno del Mercoledì. Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Piazza Saffi

Anche questa settimana la piazza principale, sotto lo sguardo vigile di Aurelio Saffi, accoglierà importanti realtà associative di volontariato la Croce Rossa e come ogni mercoledì il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città. Nel chiostro di San Mercuriale consueto appuntamento con la fotografia e la mostra di Andrea Severi a cura di Foto Cine Club di Forlì. In Piazza spazio anche allo sport con i ragazzi del Rugby Forlì. Angolo via delle Torri sarà allestito un focal point di I Sapori della Romagna Forlivese con degustazioni di prodotti tipici, in particolare si potranno assaggiare i vini e tanti prodotti a Km0 di produzione dell’Azienda Agricola Casadei. Le Guardie Ecologiche Volontarie nel loro gazebo presenteranno le attività dell’associazione.

L’Associazione Hermitage Veteran Engine di Forlì, associazione affiliata ASI, esporrà alcune vetture del costruttore Ilario Bandini.

Le altre piazze

In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Alexander White. In Piazza XC Pacifici, torna il ritmo al The Abbey Pub con i Jumboreel live mentre Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live dei Round Robin, i drink e il dj set di Matteo Nunziadini. Previsti aperitivi n Piazza Morgagni, mentre in Piazza XX Settembre il protagonista sarà il sushi. Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città, i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le loro prelibatezze e i loro menù speciali. Per il dopo cena al Bifor musica live con i Bronze Bananas.

Per arrivare in Piazza Cavour la passeggiata è d’obbligo tra le vetrine illuminate a festa

Anche per questo mercoledì via Giorgio Regnoli si riempirà di bancarelle e mercatini con gli artigiani e gli artisti che torneranno a mostrare le loro creazioni. Proseguendo il percorso in una bella passeggiata verso Piazza Saffi, ci saranno gli spettacoli di danza di New Dance Studio. Alla Farmacia Comunale De Calboli è programmato l'incontro “Esplorando il corpo umano”. Shopping in via Dei Filergiti, mentre Corso Garibaldi sarà protagonista dalla musica live del Petit Arquebuse. Per la rassegna “Passeggiate d’estate” Palazzo Romagnoli sarà aperto nelle ore serali, alle 21 “La cucina degli iscrittori. Letteratura e cibo in Emilia Romagna” presentazione del libro di Isabella Fabbri e Alberto Calciolari. Introduce Roberto Balzani, presidente IBC-Regione Emilia Romagna, ai presenti verrà fatto omaggio del volume. La musica live di Alessandro Fiori Trio sarà la protagonista dei Mercolediaz. Acquisti anche in Corso della Repubblica, mentre in via Delle Torri non mancheranno drink e clima di festa.