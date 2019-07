Musica, aperitivi on the road e shopping: ultimo Mercoledì di festa per il centro di Forlì

Quello in arrivo è l'ultimo dei Mercoledì di festa dell’estate forlivese. L'appuntamento proporrà ancora tantissima musica, arte e mostre; un'occasione per godersi le piazze e le vie della città piene di allegria, enogastronomia, di luci, stand di ogni tipo e i negozi aperti. Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati, coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Le piazze

Anche per questo mercoledì di fine luglio la piazza principale, accoglierà importanti realtà associative di volontariato come la Croce Rossa e le Guardie Ecologiche Volontarie. Il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città. Nel chiostro di San Mercuriale consueto appuntamento con la fotografia e la mostra a cura di Foto Cine Club di Forlì. In Piazza spazio anche allo sport con i ragazzi del Rugby Forlì. Le Guardie Ecologiche Volontarie nel loro gazebo presenteranno le attività dell’associazione, mentre l’Associazione Hermitage Veteran Engine di Forlì, associazione affiliata ASI, esporrà alcune auto d’epoca americane.

In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Alexander White. In Piazza XC Pacifici, torna il ritmo al The Abbey Pub con "Etilisti Noti live", mentre Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live dei "Blues B", i drink e il dj set di Matteo Nunziadini. In Piazza Cavour, quella della gastronomia e ristorantini, saranno protagoniste musiche e danze con gli "Slavi Bravissime Persone".

Le vie

In via Regnoli, oltre a drink e cesena, sono previsti gli spettacoli di danza di New Dance Studio. Non mancheranno le bancarelle ed i mercatini con gli artigiani e gli artisti che presenteranno le loro creazioni dal sapore estivo. In Corso Garibaldi non mancheranno aperitivi on the road e musica live, così come in via delle Torri. Per la rassegna “Passeggiate d’estate” Palazzo Romagnoli sarà aperto nelle ore serali con ingresso ridotto alle sale delle Collezioni del Novecento. Alle ore 21.00 “Viaggio nel Dolce Paese. La tradizione romagnola e i suoi linguaggi artistici". Percorso di musica, poesia e arte attraverso la “Grande Romagna” a cura del Centro Diego Fabbri. Interventi musicali: Vince Vallicelli ed Elisa Ridolfi. Per i "Mercolediaz" gli esercenti presentano la musica live dei Beetales. Per ulteriori informazioni, scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social.