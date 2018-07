Shopping, musica, aperitivi e cene: i "Mercoledì" accendono un luglio esplosivo

Primo appuntamento di luglio con i "Mercoledì del Cuore" in centro storico, a Forlì. Non mancherà la grande musica con live e dj set nei locali tra aperitivi, offerte gastronomiche per tutti i gusti e palati e drink, dai raffinati a quelli più rinfrescanti. A cornice degli eventi ma veri protagonisti del centro i negozi con le loro vetrine illuminate pronti ad accogliere una serata di shopping serale. Si svolgerà lanche a decima edizione della “Festa insieme” al Rondo Point. Un appuntamento con la tradizione romagnola e la solidarietà con ospiti l’attore Aurelio Angelucci, in arte “Tugnaz”, che declamerà versi in dialetto e ricorderà i 55 anni di attività del “Cinecircolo del Gallo” di cui è stato fondatore, e la campionessa di mattarello Maria Senzani.

Piazza Saffi

Anche questa settimana la piazza principale, sotto lo sguardo vigile di Aurelio Saffi, accoglierà le più importanti realtà associative di interesse per le famiglie, i grandi e i più piccoli, quali le associazioni di volontariato, Croce Rossa e le più sensibili all’ambiente: l’associazione di cittadini “Difendiamo l’ambiente con le unghie” e Wwf che per l’occasione offre anche truccabimbi e biscotti a tutti i bambini. Ancora una volta spazio al chilometro zero con il mercatino dei produttori di Campagna Amica e i suoi immancabili prodotti freschi e genuini. Come ogni mercoledì il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città. Nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio alla fotografia con le mostre fotografiche a cura di Foto Cine Club di Forlì. Questa settimana Pietro Pilato espone le sue fotografie in una mostra dal titolo "Welcome" una collezione di ritratti di uomini, donne e bambini incontrati nel corso di viaggi in Paesi di difficile accesso.

Le altre piazze

In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e Carlos dj. In piazza XC Pacifici, all’Abbey musica live con il rock dei Mobius, sulle note dei più grandi classici e del loro repertorio inedito. A due passi, Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta proseguono col live folk-country del Duo America. In Piazza Morgagni il Jump porta sul palco un artista della nostra città nel suo Jump Festival 2018, questa settimana live di Vince Valicelli e La Fevra. In piazza XX settembre prosegue l’inossidabile collaborazione tra Banco e Amarissimo che portano in piazza La Volta Buona, con un vasto repertorio di brani italiani e dialettali, ritmi e melodie che si fondono nella cultura popolare e cantautorale.

Corso Garibaldi

In Corso Garibaldi il Bar del Duomo accende la serata con aperitivo a buffet e dalle 21 con il live di JoLi' & Co. La musica live farà poi da cornice al Petite Arquebuse. Musica anche all’Oltremodo, all’Hosteria del Vicoletto e la Baita del Buongustaio.

Corso Diaz

Gli esercenti del Corso (Bottega Alchemica, Verdepaglia Bistrò, la Viande e Le Fofò) presentano Giancarlo Giannini e Carlo Atti Quartet con il loro Jazz "di origine protetta", cioè autenticamente di matrice "afroamericana", libero dai vari inquinamenti e contaminazioni che altro non fanno che snaturare questa grande Musica , unica al mondo per caratteristiche ed intenzioni.

Via Filergiti e Largo de Calboli

Ci sarà la musica di Caffetteria Perugini e Drogheria Perugini che ancora una volta accendono la via dall’aperitivo in poi. Questa settimana ad esibirsi è una band della città con ormai 4 anni di attività, i Senso Doppio. In Largo de Calboli il Games Bond animerò la serata con giochi di ruolo.

Via Giorgio Regnoli

Torna "Regnoli in giallo". Dalle 20 si parte con Burghetto e il suo El gato gordo! Paella e Sangria (anche vegetariana), cucinata in strada. Parte del ricavato sarà donato alla Onlus Emergenza Randagi Forlì. "Ferri & Menta" e "Bait’auei" scaldano invece la serata con lo Swing insieme alla scuola Baila e allestiscono un set fotografico in uno stile uncio dal sapore vintage. In mezzo al giallo di vetrine, allestimenti e menù ci sono anche le magliette per sostenere le iniziative della via. Gialle anche loro ovviamente, si possono acquistare al Timbrificio forlivese, contribuendo a sostenere le iniziative della via.

Piazza Cavour

Musica sotto le stelle e per palati fini. Piazza Cavour è la piazza dei gusti e dei cibi in città e i suoi ristorantini e locali sono pronti come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le sue prelibatezze e i suoi menu speciali. Per il dopo cena al Bifor, la patria forlivese della birra ci sarà spazio anche per ballare con il folk di sei musicisti, tutti uniti per un solo obiettivo: quello di farvi scatenare sulle note dell’Irlanda, i Mad Moggers.

Corso Mazzini, Corso della Repubblica e via Oberdan

Per chi ha voglia di dedicarsi allo shopping ci sono le vie che dello shopping hanno fatto la loro vocazione, nelle serate estive dei mercoledì si può respirare l’aria di festa passeggiando per i corsi e le vie tra negozi aperti e vetrine illuminate per le nuove collezioni estive. In via Oberdan alla Fiasca di più piccoli sono protagonisti grazie alle letture animate al suo interno organizzate. Per l’occasione sarà il narratore Gianni Giunchi a presentare le letture rodariane.

Via Delle Torri

Anche Via delle Torri con i suoi punti di riferimento resta uno dei punti più carichi di energia del centro. Al Caffe delle Torri si esibiranno live i Breakfast con il loro repertorio di brani dei Supertramp.

Musei e cultura

L’offerta culturale dei Mercoledì vede protagonista Palazzo Gaddi che apre le porte alla città dalle 21.30. Al suo interno avrà luogo un percorso guidato dal titolo "Nuovi creatori di scena". Oltre ai locali del museo potranno essere visitate alcune stanze del piano nobile, attualmente ospitanti gli elaborati degli studenti che hanno partecipato al progetto didattico "In quelle trine morbide. I costumi del teatro lirico, dalla scena del museo alla creatività dell'aula", uno dei progetti vincitori del concorso "Io amo i beni culturali" bandito dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Durante l'anno scolastico alcune classi dell'Istituto d'istruzione secondaria di primo grado "Pietro Zangheri" di Forlì hanno svolto un ricco percorso di studi sul teatro lirico, proprio partendo dalla conoscenza dei materiali contenuti nel museo e avvicinandosi in prima persona al mondo della scenografia, del costume e del canto. Le studentesse dell' Itas Saffi Alberti Indirizzo Moda hanno inoltre realizzato costumi di scena ispirati alle figure di Angelo Masini e Maria Farneti, ora ubicati all'interno delle bellissime sale Giani del palazzo. Un'occasione da non perdere per conoscere uno dei luoghi tra i più belli della città. Le tempere ottocentesche che decorano le sale riaperte rappresentano un tassello fondamentale nella storia del Palazzo Gaddi e della famiglia aristocratica che lo ha abitato.