L’ultimo Mercoledì del Cuore con le mani al cielo: l'appuntamento clou è il Silent Party

Ultimo appuntamento con i Mercoledì del Cuore. L'appuntamento clou sarà il Silent party. Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 dj, ed ognuno proporrà un genere diverso. L'impianto audio rimarrà spento, mentre gli utenti potranno selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie che sono state consegnate, uno dei tre canali disponibili. Dopo un'estate di grande festa e di divertimento sarà l'occasione per salutare i mercoledì in centro con ancora tantissima musica, arte e mostre e per godersi le piazze e le vie della città piene di vita, di enogastronomia, di luci e stand di ogni tipo.

Anche mercoledì i negozianti, i ristoratori e tutti gli associati di Forlì nel Cuore hanno in serbo una grande serata per salutare i Mercoledì del Cuore. I negozi del centro illumineranno ancora le vetrine sui saldi e le promozioni, un'opportunità da non lasciarsi scappare.