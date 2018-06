Mercoledì del cuore del 13 giugno: il programma completo

Dopo l’ottimo esordio del 6 giugno, che ha riempito piazze e vie di festa e divertimento, arriva il secondo appuntamento con i Mercoledì del Cuore. Nel centro storico di Forlì ci aspetta una nuova serata di musica e grandi eventi immersi nello shopping e in mezzo a tante proposte di enogastronomia grazie ai negozi e le attività di Forlì nel Cuore. Si tornerà anche a respirare l’aria dell’Europa per un nuovo appuntamento con i “Mercoledì dell’Europa”

Non mancheranno per l’occasione, ospiti della città, i partner europei del progetto BAGS4YOUTH per la conferenza finale che si tiene a Forlì dal 12 al 15 giugno con l’obiettivo di creare una rete internazionale di scambio di esperienze per favorire l’occupabilità ed attivare la partecipazione dei giovani; la delegazione sarà accompagnata a vivere la serata in un tour di visite ed assaggi nell’ambito dei Mercoledì del Cuore, grazie alla collaborazione con Forlì nel Cuore, per riportare un tocco di Europa in centro.

In questo Mercoledì il programma è ricchissimo e pieno di grandi sorprese, dai Mercoledì dello sport che tributano la nostra città quest’anno Città dello Sport 2018 fino al Silent Party per accendere la piazza, passando per il grande shopping accompagnato dai buoni sconto disponibili nelle attività degli associati Forlì nel Cuore in collaborazione con Villaggio della salute per il suo Acquapark.



LE ANTEPRIME DEI MERCOLEDÌ DELLO SPORT

Si comincia alle ore 20.30, con i saluti delle autorità e di Forlì nel Cuore, con l’Assessora allo sport Sara Samorì, e il Presidente di Forlì nel Cuore Paolo Minoia. A condurre la serata, dal gazebo di Radio Bruno torna il presentatore Fausto Peppi.

Alle 21.00 si inaugureranno ufficialmente le anteprime dei “Mercoledì dello Sport” con la presenza del club 24 Power Centre e della sala d’arme Achille Marozzo con le esibizioni sportive. L’intento è di promuovere e supportare Forlì Città Europea dello Sport 2018, realizzando una vetrina per lo sport forlivese, e per l'associazionismo e il volontariato sportivo che ne sono la struttura portante.

CORSO DELLA REPUBBLICA E CORSO MAZZINI

Si confermano anche quest’anno come le vie con la vocazione per lo shopping forlivese, con tanti negozi aperti fino a tardi con prodotti e proposte per tutti i gusti e per soddisfare ogni esigenza.

Proseguendo il nostro percorso verso via Oberdan troveremo a la Fiasca l’ultrarunner Giuliano Pugolotti a raccontare la sua esperienza di corsa estrema nei deserti di tutto il globo con la presentazione del suo libro “Correre nel nulla”

Da Borgo Cotogni c’è l’Aperitivo “mangia & bevi” accompagnato dalla musica di Flavio Fiorini e Alberto Malaguti a cantarci “i migliori brani della nostra vita”

VIA DEI FILERGITI - LARGO DE CALBOLI

Anche quest'anno Largo De Calboli si anima di musica, concerti, balli e giochi! L’animazione sarà affidata allo stand dei giochi da tavolo e bar del Circolo Arci Games Bond che in occasione dei mercoledì sposta la sua sede in Largo De Calboli, accompagnato dagli accattivanti balli dei Wild Angels, scuola di ballo country western.

Via dei Filergiti, la nuova Ramblas di Forlì, avrà dentro tutta la festa, dai sapori Romagnoli e dall'aria europea a due passi da Piazza Saffi!

Dalle 19.30 si comincia con gli aperitivi e la ristorazione della Caffetteria Perugini che ci conduce in un viaggio tra Francia, Est-Europa e Italia con il Duo Baguette tra Valzer mousette, arie tzigane e balcaniche.

CORSO GARIBALDI

Come sempre tanta energia è pronta ad invadere anche Corso Garibaldi.

Protagonista della via sarà la sfilata moda estate 2018 che come ogni anno è organizzata da Caramelo abbigliamento, Impronta abbigliamento e Paprika calzature. L’evento sarà accompagnato dal dj set di Franco Bondi di B-Side e presentato dal mitico Gaddo.

L’attesissima sfilata avrà luogo davanti ai negozi Caramelo e Impronta in Corso Garibaldi 83.

Per proseguire la serata in musica ci sono anche gli altri locali della via. A partire da La Baita del Bongustaio con il live degli Silkie Smile, il Petit Arquebuse propone uno spettacolo musicale e all’Oltremodo si inizia con l’aperitivo on the road delle 19.00 fino alla musica a tutto volume di “Ciak si canta!” con l’intramontabile Mirko the Voice pronto a far cantare la città.

All’Hosteria del Vicoletto, svoltando in via Giorgina Saffi, ci si scatena tra il menù estivo da degustare, le fantastiche pizze e gli SCATrio in concerto.

VIA GIORGIO REGNOLI

La via più intrigante e misteriosa della città sarà ancora via Giorgio Regnoli con la sua rassegna di eventi a tema “Via Regnoli in Giallo”.

In mezzo alle originali creazioni che troverete nel mercatino degli artisti ed artigiani che anche questa settimana animeranno la via per incantare il pubblico alle 19.30 Paolo Cortesi ci accompagnerà col racconto noir del “Delitto Manzoni” all’interno della rassegna “Giallo e Bollicine”, affiancato dall’aperitivo a cura di Ferri & Menta che darà seguito alla serata in collaborazione con Bait'auei facendo ballare tutti a ritmo di tango con la scuola di ballo il paese dei balokki .

Anche Granadilla e Burghetto animano la serata tutta gialla con la musica piano e voce di Fe_Male Characters.

Non mancherà l'occasione di approfittare delle deliziose cene a tema proposte dai ristoranti della via, anche loro rigorosamente in giallo.

Bait’auei propone spaghetti alla chitarra con ragù bianco di pesce, zucchine e curcuma; Burghetto un panino con pulled pork e salsa ai pomodorini gialli; per Ferri & Menta paella e birra mentre Granadilla preparerà il riso all’indiana e verdure saltate con curcuma. Sostenete l’iniziativa acquistando le magliette “In Giallo “ al Timbrificio Forlivese.



PIAZZA SAFFI

L’evento più atteso della settimana è il Silent Party che farà ballare tutta la piazza e la illuminerà con migliaia di cuffie colorate che tutte insieme balleranno in silenzio creando un’atmosfera magica e di festa, con le mani al cielo e 3 dj pronti a far decollare la festa. Sempre in Piazza si riuniranno tante realtà di interesse per famiglie e bambini, a cominciare dalle associazioni di volontariato con le attività promosse da Croce Rossa e A Year Without War con un evento completamente dedicato ai bambini dai 4 agli 12 anni: “Fare la pace giocando”, fino al mercatino dei produttori di Coldiretti e i suoi prodotti agroalimentari a km0, freschi e genuini. Anche San Mercuriale sarà protagonista dei mercoledì: il campanile rimarrà aperto per offrire la vista mozzafiato di Forlì dall’alto mentre nella saletta del Chiostro come ogni settimana verrà allestita un’area espositiva con mostre fotografiche a cura del Foto Cine Club di Forlì, questa settimana Daniela Gudenzi presenta una mostra dal titolo “Boschi di Luce” mentre Valerio Tisselli presenta una mostra dal titolo “Particolari”.

Per divertirsi con la fotografia ci sarà lo spazio de “Gli scatti del cuore” dove i fotografi prenderanno spunto dalla serie di foto “Jumpology” del 1970 del fotografo Philippe Halsman che hanno come soggetto personaggi famosi ritratti mentre saltano (da Salvator Dalì a Marilyn Monroe a Audrey Hepbur e molti altri), per invitare i forlivesi a farsi fotografare nelle stesse pose.

Non mancherà il divertimento nemmeno tra gli esercenti della Piazza: Ceccarelli, Saffi 25, Paccagnella, Pizzeria Sole e Eataly con cene, drink e spettacoli musicali.

Per chi preferisce gli analcolici Flora presenta il suo BubbleTea, molto di moda all’estero e grande novità in Italia, una bevanda per tutti e c’è già chi dice di non poterne fare a meno.



PIAZZA CAVOUR

Bistrot e musica sotto le stelle: nella Piazza più “gourmet” di Forlì i locali e i ristorantini propongono menu speciali da gustare seduti nei dehor, scegliendo tra le proposte de il Benso, Cacao Gelateria, Coco Bahia, Osteria del Mercato, Osteria Enoteca Salumè, Panetteria del Mercato, La Sosta e Acquolina pescheria. Menu a tema da Mami Margherita “Evviva la Romagna Evviva il Sangiovese “. Il gruppo ‘Majorette stelle d’argento’ davanti alla farmacia Comunale della Piazza si esibirà in uno spettacolo alle 21, successivamente il gruppo si sposterà alla farmacia De Calboli per un’altra esibizione alle 22.

Per gli amanti delle ballate rock, imperdibile il concerto degli Angry Gentlemen al Bifor, insaporito a dovere dall’assortita offerta di birre artigianali.



LE ALTRE PIAZZE

Cuori pulsanti del centro forlivese, le sue piazze sono pronte ad accendersi con eventi e musica, cominciando da Piazza XC Pacifici dove presso l’Abbey gli Work in Progress garantiscono un concerto esplosivo.

Lì accanto, la piccola Piazzetta San Carlo interamente dedicata ai latini, è pronta a far ballare tutti gli appassionati del genere con “Pueblo latino e Carlos Dj” che anche quest'anno stanno regalando un atmosfera caliente con la loro musica ben selezionata e il loro gruppo di ballo.

A due passi, Piazzetta della Misura diventa un dancefloor all’aria aperta grazie alla collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in piazzetta cominciano con l’aperitivo delle 19.00 e via fino al cocktail bar, tra live musicali e dj set.

In Piazza XX settembre ci sarà il rock classico e di grande tecnica dei forlivesi Mobius a far battere le mani al pubblico ospitati da Banco in collaborazione con Amarissimo.

Anche in Piazza del Carmine l'appuntamento musicale è a cura di Tinto Cafè a partire dalle 20.30 per una piacevole serata tra musica e gastronomia.

In Piazza Morgagni invece il Jump propone ancora musica dal vivo con l’edizione 2018 del Jump Festival, questo mercoledì sarà la volta dei supermarket per una serata di musica e cocktail in uno dei luoghi preferiti dai forlivesi per passare le serate in compagnia di un buon drink.

CORSO DIAZ

Dopo il grande successo dello scorso mercoledì, Corso Diaz vuole confermarsi come una delle vie più attive e creative di Forlì e continua a proporre le idee e le iniziative dei suoi commercianti. La Old Station Big Band con i suoi 19 elementi sarà ospitata dalla collaborazione tra nuovo ristorante La Viande, La bottega Alchemica e Verdepaglia bistrò e regalerà a tutti i passanti un favoloso concerto jazz catapultando gli ascoltatori da Forlì fino New Orleans.



VIA DELLE TORRI

Anche in Via delle Torri si respira aria di festa. Grazie allo Swap-Party organizzato dalla Cooperativa Equamente potremo divertirci a liberare i nostri armadi da quello che non usiamo più e scambiarlo con quello che più ci piace in un grande party tra moda e riuso consapevole.

La musica non mancherà di certo grazie ai live e i dj set promossi da Caffè dei Corsi e Caffe delle Torri



MUSEI E CULTURA

Anche quest’anno è prevista l’apertura serale dei principali Musei cittadini, per garantire una cospicua offerta culturale.

Come tutti i mercoledì di giugno, Palazzo Romagnoli offre la visita serale dalle 20.30 alle 23.00 alle Collezioni del Novecento e alle mostre temporanee. Alle 21.00 nella suggestiva cornice del Palazzo Massimo Pulini presenta il suo libro "Mal'occhio. I cinque sentimenti di Guercino" in un dialogo con Eleonora Frattarolo, docente Accademia di Belle Arti, Bologna.