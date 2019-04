La cultura del riciclo in cucina: la merenda del recupero

Mercoledì 8 maggio, alle ore 17.30 a Benso Ristorazione, ex Giardini Orselli in Piazza delle Erbe a Forlì, si tiene la presentazione del libro “Tempi di recupero”, scarti, avanzi e tradizioni nelle cucine dei grandi chef di Carlo Catani.



Segue la preparazione in diretta di piatti cucinati nel nome della cultura del riciclo a cura dello Staff Cucina di Benso



Viene anche presentata l'attività di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione provinciale di Forlì-Cesena, 30 anni al fianco delle persone con sclerosi multipla. Si dialoga assieme durante l'apericena "La Merenda del Recupero".



INGRESSO: euro 10